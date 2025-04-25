23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında CHP, Birinci Meclis'in önünde “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenledi.

Mitingde Ulus Meydanı'nda toplanmalarına Ankara Valiliği tarafından izin verilmediğini belirten CHP Genel Başkanı Özel, “Her 23 Nisan'da olduğu gibi hem resmi törenlerde hem de sonrasında Birinci Meclis'ten, İkinci Meclis'ten Anıtkabir'e doğru, yani bu Meclis'i kuran parti olarak kurucumuza doğru yürüyeceğimizi söyledik. Ankara Valiliği dün akşam bir yazı yollayarak, bunu yapamayacağımızı, yürüyemeyeceğimizi, toplanamayacağımızı söyledi. Herkes şunu bilsin: Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil Ankara'da Gazi Mustafa Kemal'in emanetine sahip çıkanlar olarak asla ne yılarız, ne korkarız, ne de Atamızla aramızda barikat kabul ederiz. Yıkar, geçeriz. Şu hale bakın. Bu arabayı buraya sokmamak için bütün gün uğraştılar. Polisimizin servis otobüsünü kullanıyor, gidiyor oraya trafiğin çekicisini getiriyor, arkaya bir başka çekiciyi dayıyor. Nedenmiş? Biz burada toplanamayalım diye” ifadelerini kullandı.



Özgür Özel, “Egemenliğin millete verilişinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 105’inci yılındayız. Atatürk’ün bu kutlu günü çocuklara armağan ettiği gündeyiz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda buradan Türkiye’nin bütün çocuklarına sesleniyoruz: Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Buradan Türkiye’nin bütün demokratlarına, bütün milliyetçilerine, bütün muhafazakarlarına, bütün aydınlarına ve tüm Atatürkçülere sesleniyoruz: Biz Meclis’in kıymetini biliriz, egemenliğin kıymetini biliriz. Milli Egemenlik Bayramınız kutlu olsun” dedi.

Konuşmanın ardından Özgür Özel Ulus'ta Birinci Meclis'in önünden toplanan kalabalık ile Anıtkabir'e yürüdü.

TAHTASIZ; “DURMAYACAĞIZ”

Öte yandan yürüyüş sırasında bir TIR’ın partilileri engellemesine Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız sert tepki gösterdi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile birlikte TIR’ın üzerine çıkarak sürücüye tepki gösteren Mehmet Tahtasız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in önderliğinde TBMM’nin açılışının 105. Yılında 1. Meclis’ten Anıtkabir’e gerçekleştireceğimiz yürüyüş Valilik kararıyla engellenmek isteniyor. Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte 1. Meclis önündeyiz. Biz Çanakkale’de durmadık. Anafartalar’da durmadık. Dumlupınar’da Sakarya’da durmadık. Bugün de durmayacağız. Anıtkabir’e Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna gideceğiz Bendimize sığmadık, taştık. Tüm engelleri aştık. Birinci Meclis’ten başlattığımız yürüyüşümüzde, ATA’mızın huzuruna ulaştık… Ne yaparlarsa yapsınlar bu coşkuyu, bu sevgiyi engelleyemeyecekler. Millet iradesine darbe vuramayacaklar. Ne yasaklar, ne engellemeler, ne yağmur durdurur bizleri. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in önderliğinde 1. Meclis’ten başlayan yürüyüşümüzle Anıtkabir’de kurucumuz, ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna koştuk. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” Yaşasın 23 Nisan” görüşüne yer verdi.