Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu’nda 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen program bugün (3 Nisan 2024 Çarşamba günü) saat 14.30’da yapılacak.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sinan Zehir’in açılış konuşması ile başlayacak olan Kanser Haftası Programı’nda Uzman Doktor Emel Mutlu “Dünyada Türkiye’de Kanser Verileri, Taramalar”; Doç. Dr. Yılmaz Baş “İlimizde Kanser Durumu” ve Doç. Dr. İbrahim Karadağ “Kanserde Doğru Bilinen Yanlışlar, Yanlış Bilinen Doğrular” konularında sunum yapacak.

Editör: HABER MERKEZİ