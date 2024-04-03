Türkoğlu ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Canımız, ciğerimiz değerli büyüğümüz 19. Dönem Çorum eski Milletvekili Mimar A. Adnan Türkoğlu’nun aramızdan ayrılışının sene-i devriyesi nedeniyle yarın (04 Nisan Perşembe günü) Üçtutlar Mahallesi Ihlamur Sokak’ta bulunan Emre Cami’nde Yatsı Namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutulacaktır” denildi.

Eşi Aydan Türkoğlu, kızları, damatları ve sevgili torunları; Ahsen, Demir, Derin Ballı Eser, Burak, Doruk Vural, tüm Çorumlu hemşehrilerini Mevlid-i Şerife beklediklerini söylediler.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ