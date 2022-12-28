Milletvekili Ceylan, geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Milletvekili Ceylan’a, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Erdal Komut, Uzman Dr. Melike Şeyda Dağdelen, Dr. Öğretim Üyesi Aykut Kürşat Fidan, Destek Kalite Müdürü İsmail Yalçın ve İdari Mali İşler Müdürü Hasan Kasım eşlik etti.

Hastalar ve yakınlarıyla görüşen Milletvekili Ceylan, geçmiş olsun dileklerini iletti, “İnanıyoruz ki en kısa zamanda rahatsızlığınızı yeneceksiniz. Bir an önce sağlığına kavuşup sevdiklerinizle beraber olmanızı Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.

“HAYIR DUALARINI ALDIK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını hastalara ileten Ceylan, “Cumhurbaşkanımızın selamlarını hastalarımız ve yakınlarına ilettik. Hayır dualarını aldık” şeklinde konuştu.

Sorun ve talepleri de dinleyen Milletvekili Ceylan, hastanenin sadece Çorum’a değil bölgeye hizmet ettiğini vurguladı. Açıldığı günden bugüne on binlerce vatandaşın sağlığına kavuşmak için Çorum’a geldiğini dile getiren Ceylan, “Çorum’u sağlık merkezi haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

