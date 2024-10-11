Sungurlu Devlet Hastanesi içindeki kantin-çay ocağı, yapılacak ihale ile 1 yıl süreyle kiraya verilecek.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sungurlu Devlet Hastanesine tahsisli bulunan taşınmaz üzerindeki 63,00 m2’lik kantin-çay ocağı 1 yıl süreli olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 21.10.2024 Pazartesi günü saat 10.00 da ihale edilecek.

İhale şartnameleri mesai saatleri içinde Sungurlu Devlet Hastanesi Satınalma Biriminden bedelsiz olarak alınabilecek. İstenilen belgeleri içeren ihale zarfları 21.10.2024 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar Sungurlu Devlet Hastanesi Baştabipliğine verilecek.

Editör: Haber Merkezi