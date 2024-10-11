Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Sungurlu’da başlattıkları asfalt çalışmasını tamamladı.

Çorum genelinde devam eden alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra Çorum Belediyesi ilçe belediyelerine de desteğini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçelerde de asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor. Çiftlik Mahallesi’nde 1200 metrelik yolun asfalt çalışmaları tamamlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri önümüzdeki günlerde ilçelere asfalt desteğini sürdürecek.

Editör: Haber Merkezi