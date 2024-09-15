Ahlatcı Çorum FK’nın, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 5.haftasında, Yeni Malatyaspor’la oynadığı maçta birçok ilk yaşandı. Bu ilklerden biri de Hasan Ege Akdoğan’la ilgili oldu.

Geçtiğimiz günlerde, Ankaragücü altyapısından transfer edilerek profesyonel yapılan 2008 doğumlu Hasan Ege Akdoğan, profesyonel futbolculuk kariyerinde ilk kez Yeni Malatyaspor’a karşı forma giydi. Maça yedek kulübesinde başlayan Hasan Ege, 82.dakikada Geraldo’nun yerine oyuna girdi. 16 yaşındaki milli golcü, aynı zamanda “bir maçta süre alan en genç oyuncu” olarak da Ahlatcı Çorum FK tarihine geçti.

ÖNCEKİ REKOR SEMİH ACAR’IN

Ahlatcı Çorum FK’nın bir resmi maçta süre alan en genç oyuncusu” rekoru ilk olarak Bilal Alkan’a aitti. 27 Ekim 1995 doğumlu olan Çorumlu futbolcu Bilal Alkan, 18 yaşında iken, Gaziantepspor’la 24 Eylül 2013’te, deplasmanda oynanan Türkiye Kupası maçına ilk 11’de başlayarak unvanın sahibi olmuştu.

Bilal Alkan’a ait rekor, 2019-2020 Sezonunda, Semih Acar tarafından kırıldı. 5 Haziran 2002 doğumlu olan Semih Acar 17 yaşında iken, 15 Aralık 2019’da, deplasmanda Kırıkkalespor’la oynanan maçın 77.dakikasında Muhammed Çoban’ın yerine oyuna girerek “bir resmi maçta süre alan en genç oyuncu” olarak kulüp tarihine geçmişti.