Ahlatcı Çorum FK’nın sezon öncesi Tuzlaspor’dan kadrosuna kattığı Ahmethan Köse, kırmızı-siyahlı formayla ilk golünü Yeni Malatlaspor’a attı.

Ankara’da oynanan maçta 69.dakikada Thomas’ın yerine oyuna giren Ahmethan, 85.dakikada, soldan son çizgiye inen Suat’ın içeriye çevirdiği topu ağlara göndererek skoru belirleyen golü attı. Bu gol, Ahmethan’ın Ahlatcı Çorum FK formasıyla ilk golü olarak kayıtlara geçti.

27 yaşındaki golcü futbolcu, bundan öncesi son resmi golünü geçen sezon Tuzlaspor formasıyla, 9 Aralık 2023’te, Bodrumspor’a atmıştı. Ahmethan, Yeni Malatyaspor maçında attığı golle resmi maçlardaki gol sayısını 114’e yükseltti.