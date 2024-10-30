Ahlatcı Çorum FK’nın genç golcüsü Hasan Ege Akdoğan, 2 Kasım Cumartesi günü, Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda oynanacak 11’inci hafta maçında, U17 Milli Takımı’nda olduğu için yer alamayacak.

Hasan Ege Akdoğan’ın da yer aldığı U17 Futbol Milli Takımımız, Sırbistan'da oynanacak 2024-2025 UEFA Avrupa U17 Şampiyonası 1. Eleme Turu maçlarının hazırlıklarını TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. 2 Kasım Cumartesi günü Sırbistan'a gidecek olan millilerimiz, eleme turu ilk maçını 4 Kasım Pazartesi günü Bulgaristan ile ikinci maçını ise 7 Kasım Perşembe günü Sırbistan ile oynayacak. Millilerle Sırbistan’a gidecek olan Hasan Ege Akdoğan, Ankara Keçiörengücü maçının kadrosunda yer alamayacak.

Öke yandan, sakatlıkları süren Atakan Cangöz, Kadir Seven ve Burak Süleyman da Başkent deplasmanında forma giyemeyecekler.