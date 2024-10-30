Ahlatcı Çorum FK, Cumartesi günü Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 11’inci hafta maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı ekip, günün ilk antrenmanını saat 12.00’de, tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda yaptı. Teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde ısınma ile başlayan antrenman pas drilinin ardından dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Günün ilk antrenmanı, 9’a 9 jokerli oyunun ardından 3 takımlı turnuva ile sona erdi.

FERHAT DA KATILMADI

Antrenmana, U17 Milli Takımı’nın hazırlık kampında bulunan Hasan Ege Akdoğan, sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Atakan Cangöz, Kadir Seven, Burak Süleyman ve Mehmet Tayfun Dingil’in yanı sıra dizinde ağrı olan kaptan Ferhat Yazgan katılmadı.

SALONDA ÇALIŞTILAR

Ahlatcı Çorum FK, günün ikinci antrenmanını ise tesislerdeki fitnes salonunda yaptı. Kırmızı-siyahlılar, ağırlık çalışmasıyla Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdüler.

Çorum temsilcisi bugün yapacağı tek idmanla zorlu maçın hazırlıklarına devam edecek.