Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 5.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor ile Kırıkkale temsilcisi Yahşihanspor bugün Çorum’da kozlarını paylaşacak. İlk 4 haftada 5 puan toplayarak dikkatleri üzerine çeken Mimar Sinanspor’da hedef bugünkü maçtan da puan ya da puanlar almak.

İtfaiye Sahası’nda oynanacak maçta Yozgat bölgesi hakemlerinden Ahmet Köse düdük çalacak. Saat 14.00’de başlayacak maçta Köse’nin yardımcılıklarını ise yine Yozgat bölgesinden M.Buğra Karaca ve Mustafa Başol Sorgunlu yapacak. Aynı bölgeden Mustafa Aksoy ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise, Çarşambaspor ile Sorgun Belediyespor, Çubukspor ile Bartınspor, Keçiören Belediyesi Bağlumspor ile ASD Eflanispor, Geredespor ile Hacettepespor, Kdz. Ereğli Belediyespor ile Taşköprüspor, Çilimli Belediyespor ile Sinopspor karşı karşıya gelecek.