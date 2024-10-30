Ahlatcı Çorum FK’nın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta ilk yarının ortalarında sol üst adalesi ile kasığının birleştiği yerden sakatlanarak oyundan çıkan Burak Süleyman’ın ilk bulguları iç açıcı değil.

MR’ı çekilen Burak Süleyman’ın sol üst adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edilirken, yaklaşık olarak 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağının ön görüldüğü belirtildi. Deneyimli futbolcunun başka bir doktor tarafından ayrıntılı şekilde inceleneceği ve kesin durumunun bu incelemeden sonra netlik kazanacağı kaydedildi.

Sportif direktör Muhammed Fettahoğlu, Gençlerbirliği maçından sonra menüsküsünde ağrı olan Mehmet Tayfun Dingil’in ise Cumartesi günkü Ankara Keçiörengücü maçına yetiştirilmesine çalışıldığı söyledi.