Ramazan ayı boyunca TRT1 ekranlarında evleri ve kulakları şenlendiren Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması’nın dün akşam gerçekleşen bölümüne Çorum Ulucami Müezzini Hasan Çakmak da katıldı.

TAM PUAN ALDI

Hasan Çakmak yarışmada okuduğu Kur’an tilavetine Jüri Üyeleri Osman Eğin 100, Mehmet Ali Sarı 99, Halil Necipoğlu 100 puan verdi. Hasan Çakmak, seyirci puanları ile birlikte 395 puan alarak dün akşamın Kur’an’ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması birincisi oldu ve hafta finaline katılmaya hak kazandı.



(Volkan SINAYUÇ)