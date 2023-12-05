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Özel günlerde, ilçede yaptığı çeşitli etkinliklerle adından sıkça sözettiren Volkan Hançeroğlu, Dünya Engelliler Günü'nde de yine farkını ortaya koydu. Sungurlu Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Mavi Ocak Özel Bakım Merkezi’ni ziyaret eden Hançeroğlu, burada tedavi ve eğitim gören özel bireylere gül ve çeşitli hediyeler vererek sevindirdi.



Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş başta olmak üzere Sungurlu Belediye Başkan Yardımcıları Bahri Sezen, Mükremin Dağaşan ile kurum müdürlerini de ziyaret eden Volkan Hançeroğlu, bu zamana kadar özel bireylere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Volkan Hançeroğlu ayrıca kendisine sponsor olan Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın başta olmak üzere diğer destekçilerine de teşekkür etti.