Çepni Mahallesi Fen Lisesi 1.Cadde'de hizmet verecek olan Han Studio & Fit Club Fitness Salonu önceki gün düzenlenen açılış töreni ile hizmete açıldı. Törene, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Özkan Yandım, Baro Başkanı Turan Kalıpçı, İşletme Sahibi Tunahan Selçuk, ailesi ve arkadaşları katıldı. Müzikler ve görsel şölen eşliğinde gerçekleşen törende açılış kurdelasını Milletvekili Tahtasız ve Belediye Başkan Yardımcısı Yağbat birlikte kestiler.

Han Studio & Fit Club Fitness Salonu'nun Çorum'a hayırlı olması temennisinde bulunan Tahtasız, Çorum'a nezih bir spor salonu kazandırıldığını söyledi. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise sporun insan hayatındaki önemine değinerek hayırlı olması temennisinde bulundu.

İşletme Sahibi Tunahan Selçuk, "Biz kimiz" başlığı altında yaptığı açıklamada, "Han Studio & Fit Club, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu 3.Kademe Kıdemli Antrenör olarak görev yapıyorum. İşyerimiz, danışanlarına birebir özel spor deneyimi sunan Personal Traning Stüdyosu olarak hizmete açılmıştır. Danışanlarımıza özel olarak belirlenen zaman diliminde amacına uygun olarak düzenlediğimiz antrenman ve beslenme planlaması ile periyodik olarak vücut ölçümlerini takip edip, sağlıklı bir şekilde istedikleri forma ulaşmalarına katkı sağlamayı hedeflemekteyiz" dedi.

Açılış töreni, protokol üyelerine takdim edilen plaketler ve açılışa katılan davetlilere verilen ikramlar ile sona erdi.

Editör: RIFAT KARA