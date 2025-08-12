Haluk Levent ve Zara konseri bugün akşam saat 21.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Farklı tarzları ve kendilerine özgü yorumlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip iki usta sanatçının aynı sahnede buluşacağı gece, Çorumlulara müzik dolu unutulmaz anlar yaşatacak.

KEM YAPIM DESTEĞİ

Çorum’un kültürel tanıtımına katkı sunmayı amaçlayan Kem Yapım, çekimlerini ilimizde yapacağı ve başrollerinde ünlü oyuncular Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl ile Ayça Ayşin Turan gibi isimlerin yer aldığı, ulusal çapta ses getirmesi beklenen “Al Beni Baba” adlı sinema filminin ardından, şimdi de Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek bu büyük konsere sponsorluk desteği verdi.

Kültür-sanat etkinlikleriyle şehre renk katmaya devam ettiklerini ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Haluk Levent ve Zara gibi iki değerli sanatçıyı Çorum’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu büyük konsere davet ediyoruz.” diye konuştu.

