Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Samsun Üniversitesi ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle hayata geçirilen "İHA 1 Ticari Pilotluk Eğitimi ve Ehliyet Kursu" başarıyla tamamlandı. Program, Orta Karadeniz Bölgesi’nde tarımda dijital ve teknolojik dönüşümün kadın öncülerini yetiştirmeyi hedefledi.



15 kadın uzman sertifika aldı

Eğitime katılan 15 kadın ziraat mühendisi ve teknikeri, İHA sistemlerinin tarımsal uygulamalardaki kullanımı konusunda teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Katılımcılar, temel pilotaj becerilerinin yanı sıra İHA’lar aracılığıyla; hassas ilaçlama teknikleri, bitki sağlığı izleme, su stresi analizi ile akıllı sulama planlaması, toprak nem haritalamasıyla rekolte tahmini gibi modern tarım uygulamalarını öğrendi. Bu sayede, tarım arazilerinin ihtiyaçları nokta atışı tespit edilerek kaynakların daha verimli kullanılmasının önü açıldı.



Afet yönetimi ve yangın önleme bilinci

Eğitim programında, İHA’ların yangın ve afet yönetimindeki rolüne de değinildi. Katılımcılar; havacılık kuralları ve meteoroloji bilgisini kullanarak orman yangını risk faktörlerinin analizi ve acil durumlarda koordinasyon sağlama konularında farkındalık kazandı.



Sertifika töreninde konuşan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, "Bu projeyle tarımda teknolojik dönüşümü hızlandırmayı hedefliyoruz. Kadınların edindiği bu beceri, bölgemizin sürdürülebilir kalkınması için stratejik bir adımdır" dedi.

Eğitimi tamamlayan katılımcılar ise, İHA’ların tarımda verim analizi, ilaçlama ve yangın önleme gibi alanlarda nasıl kullanıldığını öğrenme fırsatı bulduklarını belirterek, bu becerilerin kariyerlerinde yeni kapılar açacağını vurguladılar.

OKA, önümüzdeki dönemde benzer eğitimleri Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’ta da yaygınlaştırarak kadınların tarım teknolojilerindeki rolünü güçlendirmeyi hedefliyor.

