Anitta Otel'de, sıkı bir kamp programı ile 12-20 Şubat tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milli takım, son antrenmanını antrenörler İsa Makal, Mehmet Doğan ve Gökhan Kuşcuoğlu nezaretinde yaptı. Antrenmanla birlikte kamp sona erdi.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve kamp süresince kendilerine gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını ifade eden antrenör İsa Makal, "Şampiyona, Bulgaristan'da 12 Şubat'ta başlayacak. Sporcularımız iki grup halinde Bulgaristan'a gidecek. İlk grup bu gece, ikinci grup ise 10 Şubat'ta Bulgaristan'a hareket edecek. İnşallah şampiyonadan madalyalarla döneceğiz" şeklinde konuştu.

Editör: RIFAT KARA