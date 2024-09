Halkın Sesi Partisi Kurucu İl Başkanı Emre Hidayet Mert öncülüğünde Valiliğe giden heyet partinin kuruluşu ile ilgili dilekçeyi teslim etti.

Törende konuşan Mert, “Genel Başkanımızın oluruyla Çorum Kurucu İl Başkanı olarak tarafıma tevdi edilen bu şerefli görevi yerine getirmek ve Anadolu’nun Kaplanı olan bu kadim şehrimiz de vatandaşlarımızın hakkaniyet ve hassasiyetlerini ilkemiz öncü edinerek partimizin kuruluş dilekçesini değerli kurucu üyelerimizle beraber teslim ettik. Buradan aziz milletimize sesleniyorum; Bu millet tarihinde yine ‘Hey On Beşli’ türküsünde de anlattığı gibi Türk gençliği Ergenekon'da dövülen demiri Çanakkale'de, Dumlupınar'da düşmana karşı süngü etmiş ve içinde bulunduğu vaziyetin ahval ve şeraitini düşünmemiştir. Bütün mazlum milletlerin ümidi olmaya namzet bir gençlik yetiştirmekten başka çaremiz yoktur. Bizim aradığımız ve her haliyle itimat ettiğimiz gençlik, iman ve ideal birliğine sahip, milletimizi ileri hayat hamlelerine hazırlayacak bir tarih şuuru, bir mücadele azmi ile donanmış olacaktır.

Bunun için gençliğimiz var, var olma sebebimiz olan ülkemize ve milletimize olan sevdamız var. Size söz veriyoruz sesiniz sesimizdir. En düşük gelirlinin dahi refah için de yaşayacağı bir Türkiye’nin mümkün olduğunu, adam kayırmacanın olmadığı bir Türkiye’nin mümkün olduğunu en ücra kasabada ki bir kardeşimizin eğitim hayatını tamamlamasının eziyet olmadığı ve annelerin çocuklarına süt parasını dert etmediği bölüştükçe çoğalan, çalmadıkça artan bir ekonomi yönetimi olan bir Türkiye’nin mümkün olduğunu liyakatli kadrolarla sizlere göstermek ve sonunda elhamdülillah diyebilmek adına Bismillah diyerek sizlerin evlatları olarak bizler her daim sözlerle değil icra ederek sizlerin yanınızda olacağız. Milletimiz müsterih, devletimiz var olsun” dedi.

