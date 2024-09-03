Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gülabibey Mahallesi’nde 100 öğrenci kapasiteli yatılı gençlik merkezi çalışmalarının başladığını açıkladı.

Yatılı gençlik merkezinde Çorum’un akademi anlamda en iyi öğretmenlerinin ders vereceğini belirten Aşgın, “Belediyemiz bünyesinde 100 öğrenci kapasiteli yatılı bir okul açacağız. Her yıl 25 öğrenci olacak şekilde 4 sene sonunda 100 öğrencimiz buradan faydalanıyor olacak. Burada kalacak öğrencilerimizin tüm masrafları bize ait olacak. En az 2 dil hedefimiz olacak. En iyi üniversiteleri kazanabilmeleri için biz tüm imkânları sağlayacağız. Bu güzel şehrin çocukları, her kulvarda çok başarılı olacak ve gelecekte çok güzel yerlerde Çorum'u temsil edecekler” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ