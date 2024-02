Gezi Parkı Davası’nda tutuklusuyken Türkiye İşçi Partisi (TİP)’ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik Yargıtay kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla birlikte Can Atalay'ın vekilliğinin resmen düşürüldüğünü hatırlatan Dinçer Solmaz, “Hukuk devleti ve halk iradesi yok sayılamaz” dedi.

14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde Hatay halkının kararı ile milletvekili seçilen Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi ile birlikte Anayasa’nın ve halkın iradesinin yok sayıldığını vurgulayan CHP İl Başkanı Solmaz, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“Anayasa’nın 153. maddesi hükmü gereği, Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Hukuk düzenimizde en üst yargı organı olan Anayasa Mahkemesi’nin kararları, devletin yasama, yürütme ve yargı erkleri için uyulması zorunlu niteliktedir.

Milletvekili seçildiğinde hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmamasına rağmen Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, ülkemizde hukuk devleti ilkesinden kaygı verici şekilde uzaklaşıldığının açık bir göstergesidir.

Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Devletin bu nitelikleri, Anayasa’nın değiştirilemez maddeleri arasındadır.

Adaletin olmadığı yerde zulüm ve baskı vardır. Baskı ve zulmün kime yapıldığına bakmaksızın adaletin yanında durmak demokrasiye olan inancımızın gereğidir. Öte yandan her iktidar, meşruiyetini Anayasa’dan alır. Anayasa’yı yok sayan bir iktidar, öncelikle kendi meşruiyetini yok saymaktadır.

Milli irade ile seçilmiş bir kişinin vekilliğini, Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen düşürmek bir hukuk ihlalidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu skandal karara imza atanları kınıyoruz. Bu kararı halkımızın vicdanına bırakıyoruz.”