AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı tarafından Temmuz 2023’te teslim edileceği açıklanan konutlar yine teslim edilmeyince, hak sahipleri Çorum Kuruçay’daki TOKİ konutları önünde toplanarak eylem yaptı.

Emeklilikte ev hayali kuran vatandaşlar, bin bir hayalle girdikleri projenin bitmemesi nedeniyle hüsrana uğradı. TOKİ konutlarına yazılan vatandaşların kimisi evine kavuşamadan yaşamını yitirirken, kirada oturan hak sahipleri de yükselen kiralar karşısında geçim sıkıntısı ile baş başa kaldı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP Çorum İl Başkanı Ümit Er de eylem yapan hak sahiplerine destek verdi. Konutlarda incelemelerde bulunan CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, 1 Temmuz’da teslim edileceği iddia edilen konutların en az iki aylık daha işinin olduğu bilgisini edindi.

“TESLİM ALAMADAN VEFAT EDENLER OLDU”

Bazı emekli vatandaşların hayalini kurdukları konutları teslim alamadan yaşamını yitirdiğini hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, ev hayali kuran vatandaşların büyük bir mağduriyet yaşadıklarını, kirada oturdukları evlerden ev sahipleri tarafından çıkarılmaya zorlandıklarını söyledi. AKP iktidarına verdiği sözleri hatırlatan Tahtacı, “Halkımızı kandırmayın, oyalamayın, kul hakkına girmeyin, emeklilerimize verdiğiniz sözü yerine getirin” dedi.

“SÖZÜNÜZÜ TUTUN”

İktidar tarafından Çorum’a verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade eden Tahtasız, şöyle devam etti:

“Çorum Kuruçay’da emekli vatandaşlarımıza yönelik 743 konutluk proje 2017 yılında ihale edildi. 2018 yılında temeli atıldı. Yapımında üç şirket değişti. Aradan altı yıl geçti proje tamamlanmadı. Bin bir umutla projeye yazılan ve ev hayali kuran bazı emekli vatandaşlarımız ne yazık ki projenin bittiğini göremeden aramızdan ayrıldı. Seçim öncesinde AKP Milletvekili Yusuf Ahlatcı Emekliler Derneği’nde TOKİ Kuruçay konutları 1 Temmuz itibarıyla teslim edileceğini açıklamıştı. Temmuz geçti, Ağustos bitiyor. Ancak şimdiye kadar teslim edilen bir tane ev yok. Şantiyede çalışanlardan öğrendiğimize göre iki ay içerisinde bitirilecek deniliyor ama Resmi bir açıklama yok. 2018’de başka sözler de verilmişti. Acemi Birliği gelecek denildi, yok. Polis Moral Eğitim Merkezi yapılacak denildi. Yok. Hızlı tren sözü verildi, yok. Daha onlarca söz var ama icraat yok. Vatandaşı daha fazla mağdur etmeyin verdiğiniz sözleri yerine getirin.”

Yapımı devam eden konutları gezdiğini ve bilgi aldığını dile getiren Tahtasız, “Şantiyede az sayıda işçi çalışıyor. Şayet firmaya gerekli hak edişler verilmiş olsaydı burada100 değil, 400 kişi çalışırdı ve konutlar da söz verildiği tarihte biterdi” dedi.

VATANDAŞLAR DERT YANDI

Evleri yıllardır teslim edilmeyen ve Temmuz ayında umutları bir kez daha sönen mağdur vatandaşlar da şunları söyledi:

“Ben bütün şartlarımı, imkânlarımı zorlayarak bu TOKİ’ye girdim. Şu an sobalı bir evde kiradayım. Kışın kızımın evine gidiyorum. Lütfen bize yardım edin. Bu senede kışı kızımın evinde geçirmek istemiyorum. Belki de öleceğim. Ölmeden kendi evimde oturmak istiyorum.”

“Kiradayım. 40 yıldan sonra Allah bize bir ev nasip etti. 60 yaşından sonra ev sahibi olduk Ama evimizi teslim alıp oturamıyoruz. Devlet yetkililerinden yardım istiyoruz. Bir an önce evimizi bize teslim etsinler. Ev sahibimiz ya kirayı yükseltirsin ya da evimi terk edersin diyor. Ben bu yaştan sonra evsiz mi kalayım ya da aldığım üç kuruş parayı ev sahibine mi vereyim.”

“Bizim evlerimiz bir an önce verilsin. Benim gelinim engelli. Ev sahibi evden attı. Altı senedir bekliyoruz. Altı yıl önce başka bir yerden ev alsaydık şimdiye kadar borcumuzu öderdik. Bize bir an önce evimizi versinler. Yusuf Ahlatcı, evler Temmuz ayında teslim edilecek demişti. Neden sözünde durmuyor?”