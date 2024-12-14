Ahlatcı Holding’e bağlı Ahlatcı Doğalgaz Dağıtım Enerji Yatırım A.Ş. ve Enerya Enerji A.Ş. tarafından düzenlenen Analistler ve Yatırımcılar Toplantısı, şirketin çeşitli faaliyetlerini ve geleceğe yönelik vizyonunu öne çıkardı. Toplantıda bir konuşma yapan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, şirketlerinin büyük başarılarının sırlarını ve iş hayatına dair çarpıcı anılarını paylaştı.

Borsa İstanbul nezdinde payları işlem gören AHGAZ ve ENERYA tarafından düzenlenen Analistler ve Yatırımcılar toplantısında iş insanı Ahmet Ahlatcı ders gibi konuşma yaptı.

AHLATCI HOLDİNG’İN BÜYÜME RAKAMLARI ETKİLEDİ

Ahlatcı, 61 şirketi ve 6 binden fazla kişiye sağladığı istihdam ile her geçen gün büyümeye ve verimliliği artırmaya devam ettiğini vurguladı. Enerjiden sağlığa, kıymetli madenlerden finansa, ileri teknolojilerden otomotive, madenciliğe, gayrimenkul yatırımlarından imalat sanayiye uzanan geniş bir yelpazede 10 farklı sektörde faaliyet gösterdiklerini belirtti. 2023 yılı sonu itibarıyla 2.1 trilyon TL aktif büyüklüğe ve 6 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

AHMET AHLATCI’NIN BAŞARI YOLCULUĞU NASIL BAŞLADI

Analistler ve Yatırımcılar toplantısında konuşma yapan Ahmet Ahlatcı, iş hayatına dair anılarını paylaşarak başladığı konuşmasında “1984 yılında kuyumcu mağazası açtık. 1985 yılında mağazanın arkasında küçük bir üretim atölyesi yaptık” dedikten sonra yaptığı büyük sorgulamaya ve gelecek vizyonunun nasıl şekillendiğine dair şunları ifade etti:

“2002'de repo çok önemliydi. İnsanlar 17.00’de paralarını bankaya yatırıyor, ertesi sabah kazanç elde ediyorlardı. Bizler ise akşam 19.00’da kapanan dükkânlarımızda, ertesi gün sabah 08.00’e kadar paralarımızı bekletiyorduk. Dua etmeye başladım; ‘Ya Rabbi, ben de uyurken para kazanmak istiyorum’ dedim.”

Tam da bu günlerde doğalgaz ihalesinin kendileri için bir fırsat sunduğunu belirten Ahlatcı, doğru kişilerle işbirliği yapmanın önemine dikkat çekti. “Başarı, sadece çalışmakla değil, doğru bağlantılarla da gelir” diyerek, geleceğe dair umut dolu bir mesaj verdi.

ÇALIŞMA DİSİPLİNİ İLHAM VERDİ

Ahlatcı, konuşmasında çalışma disiplinini şu şekilde özetledi: “Ben akşam 23'te yatarım, sabah 06'da kalkarım. 7 saat uyur, 17 saat çalışırım.”

Kuyumculuk döneminde ise şöyle düşündüğünü belirtti: “Yarabbi, sen bu pazar günlerini niye yarattın? Ben pazar günü de çalışmak istiyorum ama tatil, onu da düşünün.”

Ahlatcı, çalışma düzenlerinde emekliliğin yer almadığını vurgulayarak, “Arkadaşlar, bizim politikamız işten mezara. Devletimiz en iyi insanları yetiştiriyor; iyi valiler, iyi hakimler yetiştirmişiz. Ancak 65 yaşında emekli oluyorlar. Bu nedenle, emekliliğin artık çok malulen olduğu bir dönemde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bütün çalışanlarımıza da bunu aşılıyoruz” diyerek deneyimin değerine vurgu yaptı.

BANKA SAHİBİ OLMAYA GİDEN YOL

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, sözlerini banka sahibi olma arzusu duyduğu günlere ait bir anısı ile şöyle sürdürdü;

“Babamın bir ayakkabıcı dükkanı vardı. Babam beni 6 yaşında yanında dükkâna götürürdü. Ziraat Bankası'nın önünden geçerdik. Daha ilkokula başlamadım. Ziraat Bankası'nın önünden geçerken orada change, excel ve shell yazıyordu. Okumayı bilmiyordum ama derdim ki “Ya benim de büyüyünce böyle bir bankam olsa, ben de böyle bir yazı yazsam. Oralardan bir böyle özlemim var.”

Ahlatcı, kuyumculukta büyüyüp rafineri kurduğunu ve dünyayla tanıştığını belirtti. “İşte bunların devamının olması lazım AHLPAY, en sonunda bu işlemleriniz çok büyük olduğu için de bir bankanız olması gerekiyor. Tabii, bu Adabank 13 kere ihaleye çıktı, arkadaşlar. Yani alınamadı, onaylanmadı, ama bizim grubumuz alınca, grubun durumuna bakılarak onaylandı.”

“Şimdi biz bunu Ahlatcı Holding üzerine alabilirdik. Ama dedik ki, Türkiye'de bir ilki yapalım, halka açık iki şirketimizin üstüne alalım. Yani para kazanınca insanlarla bölüşmeyi, paylaşmayı çok seviyorum. İşte yüzde yetmişini AHGAZ’a yüzde yirmi dokuzunu da ENERYA’ya aldık. Bununla yetinmedik. Tabii, bu işimizin de bir gereği. Altın madenimiz de olsun dedik. Bu altın madenini de yine başka bir holdingimize veya şahsımıza alabilirdik. Hayır, onu da halka açılmış olan şirketimizin içine aldık.”

HALKA ARZ VE GELECEK HEDEFLERİ

Ahlatcı Grubu olarak 2022 yılında AHGAZ ile ilk halka arzı başarıyla gerçekleştirdiklerini hatırlatan Ahlatcı, 2023 yılında ENERYA’nın halka arzında rekor talep aldıklarını belirtti. "Sermaye piyasalarında devamlı olacağız. Halka arzlara devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda halka arz şirketimizi 10'a çıkaracağız" dedi.

Ahlatcı sözlerini şöyle sürdürdü: “O günden bugüne AHGAZ ve ENERYA’nın yaptığı yeni yatırımlarla birlikte şirketlerimiz büyük bir dönüşüm yaşadı. Dünya Katılım Bankası, Marmara Gaz ve Ahlatcı Altın İşletmeleri’ni faaliyete geçirdik.”

BANKACILIKTA YENİLİK: ANADOLU’NUN YENİ YÜZÜ

“Dünya Katılım Bankası ile dijital bankacılığa odaklanırken, şubeleşmede planlı bir büyümeyi hedeflemekteyiz. Biz katılım bankacılığının yeni yüzüyüz. Nasıl yeni yüzüyüz? Türkiye'de altı tane katılım bankası var. Üç tanesi yabancı, üç tanesi kamunun ama biz Anadolu'dan çıktık demiyoruz. Biz Anadolu'dayız. Holdingimizin merkezi Anadolu’dadır. Ortağı olmayan, en hızlı kararları alabilen bir katılım bankasıyız. Çok yakın zamanda reklamlarımızla farklı farklı uygulamalarımızla bunu göreceksiniz. Dünya Katılım Bankası’nda, diğer katılım bankalarında olmayan hizmetleri de göreceksiniz. Ama bu bankanın sahibi de kim? ENERYA ile AHGAZ. Bunlarda halka açık ve sizlerin ilgi alanında olan bir yatırım.”

HALKA ARZ İLE GELEN BÜYÜK BAŞARI

“ENERYA, BİST’te 2024’ün 11 ayında yüzde 143 artışla, değeri en fazla artan şirketler sıralamasında dördüncü sıraya geldi. İnşallah yılsonuna kadar birinci sıraya gelir. Herhalde birinci sıradaki yüzde 155, teveccüh gösterirse milletimiz oraya gelebilir.

Enerji yatırımlarımızın devamı niteliğinde olan doğalgaz dağıtım zincirimize Marmara Gaz ile yeni bir halka ekleyerek, büyüme fırsatlarına olan ilgi ve kararlılığımızı gösterdik. Biz Ahlatcı Holding olarak Türkiye'de bir dağıtım şirketi satılırsa artık talibiz. Şimdi olduğu gibi Bursa ve Kayseri doğalgaz şirketini SOCAR satmak için çıktı. Biz buna talibiz. Allah nasip ederse, hakkımızda hayırlısı ise bunu da almak istiyoruz.”

ALTIN MADENCİLİĞİNDE YENİ UFUKLAR

“Ahlatcı Altın İşletmeleriyle altın ekosistemine değer üreten bir halka ekledik. Temel faaliyetlerimizden olan kıymetli madenlere, özellikle altına ilişkin bu faaliyeti AHGAZ ve ENERYA çatısı altında sürdürerek yaratacağımız değeri, yatırımcılarımızla paylaşmak istiyoruz.

Altın madenciliği işletmeciliğine MAPEG’ten aldığımız Gümüşhane'de altın sahası ile adım attık. Sonraki süreçte ise Kanadalı Eldoroda şirketinin ortağı TÜPRAG’tan Yozgat'ta bulunan 7 adet ruhsatlı maden sahasına ait ruhsatların devir sözleşmesini imzaladık. Bu sabah KAP bildirimi yaptığımız açıklamada saha ile ilgili 125 milyon dolarlık yatırım kararı aldığımızı ilan ettik. Hedefimiz; bu çok önemli arkadaşlar. Biz özel sektörüz. Devlette bu başka olabilir. Bir buçuk yıl içerisinde yatırımı tamamlayıp çıkaracağımız altını Türkiye ekonomisine kazandırmayı hedefliyoruz. Tüm altın madenini 4 buçuk yıl içinde çıkarıp net bütün şeyler düştükten sonra 1,3 milyar dolar civarı bir gelir elde etmek istiyoruz.”

KAZANDIĞIMIZI BÖLÜŞECEĞİZ

“Sermaye piyasalarında sürekli olacağımızdan dolayı halka açık ve açılacak olan şirketlerimizde düzenli temettü ödeme politikasına bağlı kalacağız. Geçen sene arkadaşlar ilk temettümüzü dağıttık. Her sene temettüyü dağıtacağız. Yani kazandığımızı sizlerle bölüşeceğiz.”

EN BÜYÜK MİRAS HALKA ARZ EDİLMİŞ ŞİRKETTİR

“Anadolu'daki işadamlarına tavsiye ediyorum. Halka açılmak, şirketinizin bir tarafını satmak değil, şirketinizi zenginleştirmektir ve bir babanın evladına bırakacağı en önemli miras halka açık şirkettir. Düşünün bir baba beş tane dükkân bırakıyor. Evlat kiralarını alıyor çalışmadan onu yiyor. Sonra belli bir müddet geliyor o kira yetmiyor. Dükkânın birini satıyor. Sonra ikisini satıyor. Sonra üçünü. Ve namerde muhtaç hale geliyor. Ama baba halka açık bir şirket bırakırsa o şirketin en az yüzde 25-30'u halka açıktır, 75'i kendinindir. Çalışmak zorundadır. Şirketini büyütmek zorundadır. Bunun için herkese tavsiye ediyorum. Her işadamını ve her babaya veya miras bırakacak kimse, ne olur işte gayrimenkuldür, dükkândır. Bunlar doğru şeyler değil. Mutlaka şirket ve işletmesi olsun bunu tavsiye ediyorum.”