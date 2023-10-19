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Yeniden oluşturulan Halk-Lis Çorum İl Başkanlığı’na Benan Sir getirildi. CHP İl binasında Kemal Kılıçdaroğlu Toplantı Salonu’nda ilk toplantısını yapan Halkçı Liseliler görev dağılımını da gerçekleştirdi.

CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar da yeni oluşturulan Halkçı Liseliler ile bir araya geldi.

GÖREV DAĞILIMI

Benan Sir başkanlığında oluşturulan Halkçı Liseliler (Halk-Lis) İl Başkan Vekilliğine Arda Güleş, Başkan Yardımcılığına Polat Öngün, Örgüt ve Örgütlenme Sorumluluğuna Barış Tahtasız, İl Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumluluğuna Deniz Ayhan ve Bilişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına ise Arda Köylüoğulları getirildi.



‘HALK-LİS, LİSELİLERİN

SESİ; LİSELİLERİN EVİDİR’

Görev dağılımının ardından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: “Halkçı Liseliler (Halk-LİS) İl Örgütü olarak; yeni bir yönetimle, bu vatana ve bu millete aşık, Atatürk’ün İlke ve Devrimlerine sahip çıkan bir nesil olarak yetişen bir örgütüz. Biz Halkçı Liseliler olarak; ilk amacımız bu memleketin bütün sokaklarında, caddelerinde, okullarında ve köylerinde topluma saygılı, devrimci, cesur, Atatürk ve vatan aşığı bireyler olarak topluma karışmaktır.



Unutmayalım ki; bu ülke bizlere kalacaktır. Bu ülkeyi, bizler yöneteceğiz, bunun için bilinçli olmalıyız. HALK-LİS, liselilerin sesidir; Liselilerin evidir. Halk-LİS; Devrimdir ve Halk-LİS kardeşlik demektir. Yolumuz Mustafa Kemal Yolu, Nutkumuz Bursa Nutku’dur.”