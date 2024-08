1 kilogram sığır kıymanın 329,90 TL olarak satışa sunulduğu kentin farklı noktalarında ki billboardlar ile halka duyuruldu. Bahçelievler Mahallesi, Bahabey Caddesi’nde hizmet veren Ekol Et işletmecisi Engin Başaran, haksız rekabete dikkat çekti.



Ekol Et işletmecisi Engin Başaran; et fiyatlarında Çorum Belediyesi Halk Et Tanzim Satış ile kasaplar arasında haksız rekabetin oluştuğunu söyledi.

Çorum Kasaplar ve Celepler Odası başkanının bu konularla ilgilenmediğini dile getiren Başaran, zincir marketlerin yanı sıra bir de belediyenin kasaplarla rekabete girdiğini dile getirdi.

Fiyat uçurumu ile ilgili yetkililerden açıklama beklediklerini kaydeden Başaran, kendilerine de imkan tanınmasını ve ucuz et satmalarının sağlanmasını istedi.