Çorum Belediyesi Halk Et ve Hanımeli Yöresel Mağazalarında indirim günleri yaşanıyor.
İskilip Caddesi 4. Cadde de yer alan Halk Et Tanzim Satış Mağazasını yanı sıra Çorum’un çeşitli yerlerinde bulunan Hanımeli Yöresel mağazalarında Sığır Kıyma’da ve Tereyağ’da indirim başladı. 
Halk Et ürünlerinin yanı sıra bir çok ürünün yer aldığı Hanımeli Yöresel mağazalarında 1 Kg. Sığır Kıyma 329.90 TL’den satılırken, 1 Kg. Tereyağ ise 279.90 TL’den satışa sunuldu. 
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ürünlerin sınırlı sayıda olduğu belirtildi.

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Editör: HABER MERKEZİ