Çorum’da Fırıncılar Odası’nın talebi üzerine Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından alınan kararın Çorum Valiliği’nce onaylaması üzerine ekmek, pide ve simit fiyatları açıklandı. Fırınlar ramazan ayında 270 gram yumurtalı-susamlı pidenin fiyatını 25 TL olarak belirlediler.

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda ise 270 gram yumurtalı-susamlı pide 17.50 TL’den satışa sunulacak.

Fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı ise 12,5 TL oldu. Halk Ekmek Fabrikası ise ramazan ayında ekmek fiyatlarında artışa gitmedi. Halk Ekmek’te 210 gram ekmek 7,50 TL’den satılmaya devam edecek.

Editör: HABER MERKEZİ