Oda, Birlik ve Federasyon yöneticilerinin de görev ve sorumluluğunu yerine getirmelerini, esnafın hakkını hukukunu korumak için gerekli girişimleri yapmalarını talep eden Çorum Şoförler Odası Başkan Adayı İbrahim Doğan; 'Son günlerde artan şikayetler üzerine birkaç konuya değinme gerekliliği doğmuştur. Birincisi akaryakıttaki vergi kaçağını önlemek için araçlarımıza taktırma zorunluluğu olan UTTS cihazlarının her araç alım satımında tekrar taktırılmayıp ruhsata işlenmelidir. Sabit kalması ayrıca vergi kaçağıyla mücadelede devletimize katkı sunmak amacıyla nakliyeci esnafının yoldaki telefon, yeme içme ve barınma başta olmak üzere tüm yol masraflarının da gider gösterilmesi vergiden düşürülmesi gerekmektedir.

'ÖDEMELERDE YAŞANAN MAĞDURİYET ÖNLENMELİ'

Yine vergide kayıp kaçağını ve sahte faturayı önlemek adına nakliye ödemelerinin banka kanalıyla yapılma zorunluluğu gerekçesiyle oluşan sıkıntılardan dolayı kesilen nakliye faturalarının kesildiği tarihten en geç bir hafta içinde ödenmemesi durumunda faturada belirtilen IBAN'ın olduğu banka tarafından Ticaret Kanunu'nda belirtilen çek yasasına göre muamele görüp arkası yazılarak, gerekli işlemlerin yapılması nakliyeci esnafının alacaktan kaynaklı mağduriyetinin giderilip hukukunu korumak için elzemdir.' ifadesinde bulundu.

'HERTÜRLÜ TİCARİ VE SOSYAL İLİŞKİLERDE VATANDAŞLARA ADİL VE EŞİT DAVRANILMALI'

Devletin vatandaşlar arasındaki her türlü ticari ve sosyal ilişkilerde adil ve eşit davranması gerektiğine de dikkat çeken Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Devlet, Millet için; Millet de Devlet için vardır. Dolayısıyla; Devletimiz gerek kendisi, gerekse vatandaşları arasındaki her türlü ticari ve sosyal ilişkilerdeki hukuku korurken, adil ve eşit davranmalıdır.

Devletimizi idare edenlerin bu konuya hassasiyet göstermelerini Ülkemizin en büyük meslek teşkilatı olan Oda Birlik ve Federasyon yöneticilerimizin de görev ve sorumluluğunu yerine getirip esnafımızın hakkını hukukunu korumak için gerekli girişimleri yapmalarını talep ediyoruz.'

Editör: HABER MERKEZİ