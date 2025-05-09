TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yasa teklifiyle, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere meşgul edenlere yönelik cezalar ciddi şekilde artırıldı. Asılsız ihbarların hem halkın güvenliğini hem de acil durum ekiplerinin çalışmalarını olumsuz etkilemesi nedeniyle yapılan düzenleme, acil çağrı sisteminin daha verimli çalışmasını sağlamayı amaçlıyor.

Yeni Düzenlemeye Göre:

112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere arayanlara 1.500 TL ceza uygulanacak.

Ekiplerin olay yerinde tutanakla tespit ettiği asılsız ihbarlarda ceza 15.000 TL’ye kadar çıkacak.

Aynı fiilin bir yıl içinde tekrarlanması halinde ceza iki katına çıkarılacak.

TBMM'de yapılan görüşmelerde, asılsız ihbarların ambulanslar, itfaiye ekipleri ve polisler için ciddi zaman kaybına neden olduğu vurgulandı. Yetkililer, bu tür ihbarların gerçek acil durumlara müdahaleyi geciktirdiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ NEDEN ÖNEMLİ?

112 Acil Çağrı Merkezi, hastaneler, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD gibi kritik kurumların koordinasyonunu sağlayan bir sistemdir. Gereksiz yere yapılan aramalar, gerçek ihtiyaç sahiplerinin yardım almasını geciktirerek hayati tehlike oluşturabilir.

Son yıllarda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen asılsız ihbarların oranında ciddi bir artış gözlemlendi. Yetkililer, bazı kişilerin sırf eğlence amaçlı veya şaka yapmak için ihbarda bulunduğunu ve bunun ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtti.

ASILSIZ İHBARLARA HANGİ CEZALAR UYGULANACAK?

Yeni yasa kapsamında, çağrı merkezini gereksiz yere meşgul edenlere uygulanan 250 TL’lik ceza, 1.500 TL’ye çıkarıldı.

Ekiplerin olay yerine giderek yaptığı inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğunun tespit edilmesi halinde ise ceza 15.000 TL’ye kadar yükseltilecek.

Ayrıca, aynı kişinin bir yıl içinde tekrar asılsız ihbarda bulunması durumunda, ceza miktarı iki katına çıkacak.

Yetkililer, vatandaşların acil durum hatlarını yalnızca gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda kullanmaları gerektiğini hatırlatarak, gereksiz ihbarların hem ekiplerin işleyişini bozduğunu hem de acil yardım bekleyen insanların hayatını riske attığını belirtti.