Çorum Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yürüttüğü Halk Ekmek hizmetleriyle 2025 yılında da önemli bir başarıya imza attı. Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, yıl boyunca toplam 13 milyon 300 bin adet ekmek üreterek vatandaşların sofralarına ulaştırdı.

Günlük 60 bin ekmek kapasitesiyle üretime başlayan Halk Ekmek Fabrikası’nda tesisin günlük üretim kapasitesi 120 bin adede çıkarılırken, fiili günlük üretim 35 bin adet seviyesine ulaştı. Satış noktası sayısı 45’e, ekmek dağıtım aracı sayısı 5’e, personel sayısı ise 45’e yükseldi.

2025 yılında törenle hizmete açılan ve son teknolojiyle donatılan ikinci üretim hattı sayesinde her gün kesintisiz üretim yapan Halk Ekmek, fırınların üretim yapmadığı pazar günleri de vatandaşların ekmek ihtiyacını önemli ölçüde karşıladı.

Sosyal destek çalışmaları kapsamında Valilik Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na ekmek desteği sürdürülürken, ihtiyaç sahibi vatandaşlar da kendileri için tanımlanan sosyal yardımlaşma kartları aracılığıyla Halk Ekmek büfelerinden ekmek temin etti.

Hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi Halk Ekmek, yeni büfeler açmanın yanı sıra mevcut büfelerde bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca bayat ekmeklerin israfını önlemek amacıyla sosyal sorumluluk kapsamında bayat ekmek kutularının sayısı artırıldı.

Muhabir: Haber Merkezi