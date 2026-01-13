CHP İl Başkanı Solmaz, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Başkan Yardımcıları Hamdullah Uğur Yağmur ve Emrah Öztürk ile birlikte işyerinde yangın çıkan Doğu Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tığlı’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Solmaz, maddi hasarla atlatılan yangın nedeniyle Adnan Tığlı’ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Allah beterinden korusun” dedi.

Tığlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Solmaz ve beraberindekilere teşekkür etti.

BALABAN VE KILIÇ’A ZİYARET

Solmaz ve beraberindeki parti yöneticileri ayrıca Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban ile Ahi Evran Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç’ı da ziyaret ederek esnaf ve sanatkârların sorunları hakkında bilgi aldı.

Solmaz, “Çorum’umuz için kim bir çivi çakıyor, kim hizmet getiriyorsa Allah ondan razı olsun. Hizmet edenin, çalışanın, istihdam yaratanın, ekonominin çarklarının dönmesine katkıda bulunan herkesin yanındayız ve destekçisiyiz. Herhangi bir sorun veya talebiniz olursa kapımız sizlere sonuna kadar açık” ifadesini kullandı.

Hıdır Balaban ve Yalçın Kılıç’tan çalışmalar hakkında bilgi alan Solmaz, yapılan hizmetler ve hayata geçirilen projelerden dolayı da kooperatif yönetimlerini tebrik etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR