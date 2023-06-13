Ankara Dekatlon Spor Kulübü’nün Mogan Gölü Park Alanı’nda gerçekleştirdiği yarı maratonda, erkekler 10 kilometrede koşan Halil Özsoy, yarışı en önde bitirerek şampiyon oldu.

Öte yandan, yoğun bir katılımla gerçekleştirilen maratonda, LÖSEV gönüllüleri koşuyla kansere dikkat çekti. Ankara Dekatlon Spor Kulübü Başkanı Hasan Başköy, maratonun bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini belirtirken, “Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl koşumuza Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (LÖSEV) gönülleri de katıldı. LÖSEV gönüllüleri koşuyla kansere dikkat çekti. Erken teşhisin önemini vurguladılar. Sosyal içerikli bir işe vesile olduğumuz için ayrıca mutlu olduk” şeklinde konuştu.