Çorum'un tanımış perdecilerinden Mustafa Esmek'in ağabeyi Halil İbrahim Esmek (78), son yolculuğuna uğurlandı.

Gülten Esmek’in eşi, Nurten ve Abidin Esmek’in babaları Halil İbrahim Esmek'in cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkânının ardından Çorum merkez Çağşak Köyü'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP Belediye Meclisi Üyesi Tuncay Yılmaz, bazı siyasiler ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: NURDAN AKBAŞ