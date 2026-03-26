Bağımsız Türkiye Partisi yetkilileri, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi’ni ziyaret etti.

BTP MYK Üyesi Lisan Yolay, Samsun İl Başkanı ve MYK Üyesi Yusuf Kurt, Çorum İl Başkanı Mehmet Ali Tanık, İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Akmaz ve Merkez İlçe Başkanı Abdullah Şahin, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi’ne nezaket ziyaretinde bulundu.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer ile bir süre sohbet eden ve gündemi değerlendiren BTP heyeti, partinin kurucu lideri merhum Prof. Dr. Haydar Baş’ın “Hoş Geldin Atatürk” adlı kitabını hediye etti.

Hüseyin Baş’ın liderliğinde siyasi çalışmalarını sürdüren Bağımsız Türkiye Partisi, ülkemizin kurtuluşa ermesi ve aydınlık yarınlara kavuşabilmesi, güçlü, etkili bir ülke haline gelebilmesi için Haydar Baş’ın “Milli Ekonomi Modeli”ni hayata geçirmesi gerektiğini savunuyor.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, BTP heyetine teşekkür etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ