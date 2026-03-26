Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle yaşanan tutuklamalara dikkat çekmek amacıyla kitlesel basın açıklaması düzenledi.

Eyleme CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP İl Başkan Yardımcıları Garip Özgür, Feza Piroğlu Ünaldı, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Emek Partisi Merkez İlçe Başkanı Hikmet Aydın; KESK'e bağlı Eğitim Sen Şube Başkanı Kenan Sırma ve Tüm Bel Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet ile çok sayıda yurttaş destek verdi.

Bayramda aile ziyareti için bulunduğu Tokat’ta gözaltına alındıktan sonra gazeteci İsmail Arı’nın tutuklanmasına yönelik tepkiler sürerken, Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleşen eylemde basın açıklamasını Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel okudu.

“GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLİR! İSMAİL ARI DERHAL SERBEST BIRAKILSIN!”

Özdel, herkesin tanık olduğu üzere, siyasetçilerden gazetecilere, belediye başkanlarından sendikacılara kadar tüm kesimleri hedefine koyan baskı, gözaltı, tutuklama furyasının gittikçe şiddetlendiğini savundu. Bu furyanın son örneklerine geçtiğimiz bir hafta içinde yaşanan iki hukuksuz tutuklamada bir kez daha şahit olduklarını kaydeden Özdel, “Önce bayram arifesinde BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, aylardır ücretlerini düzenli alamayan Sırma Halı işçilerinin eyleminde yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alındı. İşçilerin taleplerini, sadece Antep’te son 13 yılda en az 555 işçi kardeşimizin yaşamına mal olan işçi cinayetlerini dile getirdiği, hiçbir suç unsuru taşımayan sözleri gerekçe gösterilerek tutuklandı. Türkmen ile tutuklanmasına gerekçe gösterilen konuşmasında Türkiye’de hakkını, hukukunu arayan işçilerin, sendikacıların baskılarla kuşatıldığına, hukukun işverenlerden yana işletilen bir araca dönüştürüldüğüne dikkat çekmişti. Adeta bu sözlerin ne kadar doğru olduğunu ispatlarcasına tutuklanıp, ceza evine konuldu. Ardından BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı bayramda aile ziyareti için gittiği Tokat'ta apar topa gözaltına alındı, emniyetteki ifadesinin hemen ardından gece yarısı adliyeye sek edildi. Ancak savcı Arı’nın ifadesini dahi alma zahmetine katlanmadan tutuklamaya sevk etti. Ve İsmail Arı da tıpkı Mehmet Türkmen gibi tamamen hukuksuz bir şekilde tutuklandı.” ifadesini kullandı.

“ARI GERÇEKTE NEDEN TUTUKLANDI?”

Arı’nın tutuklanmasına gerekçe olarak 2022 yılının ekim ayında çıkarılan “sansür yasası”nın gösterildiğini bildiren Özdel, iktidarın taleplerine göre eğilip bükülen muğlak düzenlemeler hukuksuzluğun kılıfı haline gerilmek istense de İsmail Arı’nın gerçek tutuklanma nedeninin ortada olduğunu söyledi.

‘İsmail Arı niye mi tutuklandı?’ diye soran Özdel, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Çünkü tarikatların devlet içindeki örgütlenmesini yazdı! Tarikatların sağlıkta, eğitimde, güvenlikte nasıl kadrolaştıklarını ortaya koydu. Kamu kaynaklarının belirli çevrelere, sözde vakıflara nasıl aktarıldığını, devlet imkânlarının nasıl paylaşım konusu yapıldığını ortaya koydu! İsmail Arı niye mi tutuklandı? Çünkü deprem sonrası karanlığı yazdı! Çocukların, yoksulların, sahipsiz bırakılan yurttaşların nasıl tarikat ve cemaat yapılarına yönlendirildiğini, nasıl bir “yardım” adı altında bağımlılık ilişkisi kurulduğunu ifşa etti!”

“YOKSULLUK DOSYALARININ PEŞİNİ BIRAKMADI”

Gazeteci İsmail Arı’nın yolsuzluk dosyalarının peşini bırakamadığını, ihale süreçlerini, kamu zararını, usulsüzlükleri yazdığını anlatan Özdel, İsmail Arı’nın bu ülkede gazetecilik yaptığı için, halka gerçekleri sunduğu için tutuklandığını ifade etti.

İsmail Arı’nın yaptığı haberlerin yazdıklarının elbette ki belli, malum çevreleri rahatsız ettiğini dile getiren Özdel, tehditler aldığını, hatta bu tehditler nedeni ile 8 ay önce İsmail Arı’yı korumak üzere iki polis memuru görevlendirildiğini bildirdi.

“İSMAİL ARI TEHDİTLERE RAĞMEN SUSMADI”

İsmail Arı’nın tehditlere rağmen susmadığını gerçekleri yazmaya devam ettiğini belirten Özden, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Şimdi İsmail’i tutuklayarak gerçeği susturabileceklerini sanıyorlar. İstiyorlar ki bu ülkede devlete, kamuya yuvalanmış tarikatlar, cemaatler, vakıflar konuşulmasın, yolsuzluklar sorgulanmasın. Oysa basını özgür olmayan bir ülkede, asgari düzeyde bile olsa, demokrasinin yaşam bulması, temel hak ve özgürlüklerin gelişmesi mümkün değildir. Dolayısıyla hedef alınan sadece İsmail Arı gibi onurlu gazeteciler değil, halkın haber alma hakkıdır, gerçektir, ifade özgürlüğüdür. Buradan yetkililere sesleniyoruz: Siyasallaşmış yargı operasyonlarıyla gazeteciliği, ifade özgürlüğünü hedef almaktan artık vazgeçin. Gazetecileri tutuklayarak gerçekleri saklayamazsınız! Sendikacıları susturarak emeği teslim alamazsınız! İsmail Arı başta olmak üzere tutuklu gazetecileri, BİR TEK SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’i derhal serbest bırakın! Bilin ki bu ülke karanlığa teslim olmayacak! Bu halk susmayacak! Şiddet ve baskının sona erdirildiği, hiç kimsenin demokratik talepleri, düşünceleri nedeniyle cezalandırılmadığı bir ülke için emek ve demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”