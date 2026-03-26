Kahramanmaraş’ta 25 Mart 2009 tarihinde bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için Çorum’da da anma etkinliği düzenlendi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin 17. sene-i devriyesi nedeniyle Ulucami’de İkindi Namazı öncesinde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Mevlide Çorum Valisi Ali Çalgan, Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi İl, Merkez İlçe yöneticileri, Alperen Ocakları yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



BBP İl Başkanı Özkan Yardım; “Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun Şehadetinin 17. yılı münasebetiyle Ulucami’de düzenlenen Mevlidi Şerif programına katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bu vesileyle Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu Başkanımızı rahmetle, minnetle ve özlemle yad ediyoruz” dedi.