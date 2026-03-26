İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen Edebiyat Akademisi, şehrin kültürel ve edebi birikimini ele alan önemli bir programla devam ediyor.

Edebiyatın, bir şehrin hafızasını ve ruhunu yansıtan güçlü bir alan olduğuna dikkat çekilen etkinlikte, Çorum’un edebiyattaki yeri masaya yatırılacak. Programın konuğu Doç. Dr. Elif Ayan Nizam olacak.

“Edebiyatımızda Çorum Konulu Şiirler” başlığıyla gerçekleştirilecek söyleşide, Çorum’un edebi eserlerde nasıl yer bulduğu, şiirlerdeki yansımaları ve kültürel izleri kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Söyleşi, bugün (26 Mart 2026 Perşembe günü) saat 17.00’de Ulucami yanında bulunan Hasan Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek. Programa tüm öğretmenler ve ilgililer davet edildi.

Muhabir: SELDA FINDIK