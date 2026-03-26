Çorum Valisi Ali Çalgan, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında Orman İşletme İl Müdürü Aytaç Yılmaz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ziyarette İl Müdürü Yılmaz, “Türkiye’nin Gücü Orman” temasıyla yapılacak fidan dikim etkinliği ve hafta kapsamındaki diğer programlarla ilgili Vali Ali Çalgan’a bilgi verirken, ziyarette ormanların korunmasının önemine dikkat çekildi.

Ormanların insan ve tüm canlılar için hayati öneme sahip olduğunu belirten Vali Çalgan: “Ormanlar, hayatın nefesi ve doğanın güvencesidir. Çünkü ormanlar sayesinde soluduğumuz hava temiz kalır, su kaynaklarımız korunur ve doğanın eşsiz çeşitliliği varlığını sürdürür. Ormanlar, hem insan yaşamının hem de tüm canlıların geleceğini güvence altına alan doğal bir kaledir” şeklinde konuştu.

Ormanların gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu vurgulayan Vali Çalgan, “Yeşil vatanımıza sahip çıkmak, çocuklarımıza bırakacağımız en anlamlı mirastır” dedi.

