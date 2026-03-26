Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer ve Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Yasemin Güloğlu, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Görüşmede, özellikle öğrenciler başta olmak üzere toplum genelinde kan bağışı bilincinin artırılması amacıyla hayata geçirilebilecek yeni proje önerileri değerlendirildi. Taraflar, farkındalık oluşturacak işbirliklerinin önemine dikkat çekti.

Ziyarete teşekkür eden Çağlar ve Kızılay yetkilileri: “Geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirme hedefiyle, gönüllü kan bağışı kültürünü yaygınlaştırmaya kararlıyız” görüşüne yer verdi.

