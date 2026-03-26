Türk Ocakları Çorum Şubesi, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Şube Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, Başkan Yardımcısı Dr. Alperen Uluer Yaşar, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Burak Yalçın ve Av. Ener Şener’den oluşan heyet ziyarette Albay Kubilay Ayvaz’a Türk Ocakları’nın tarihi ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaret anısına Albay Ayvaz’a 115 yıllık köklü geçmişe sahip olan Türk Yurdu dergisi hediye edildi.

Ayvaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 114. yılını kutlayan Türk Ocağı heyetine teşekkür etti.

