Çorum merkeze bağlı Narlık Köyü'nde yaşayan vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarını toprağa verirken oldukça zor anlar yaşıyor.

Yaklaşık 50 yıldır aynı yolu kullanarak mezarlığa ulaşan köy sakinleri, İl Özel İdaresi yetkililerine seslenerek, yağışlı havalarda adeta çamur deryasına dönen yolda çalışma yapılmasını istediler.

Yağışlı havalar nedeni ile yolun çamur deryasına döndüğünü ve cenazelerde büyük zorluk yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar en acılı günlerinde bu sorunu yaşamak istemediklerini belirterek mezarlık yolunun bir an önce yapılmasını istedi.

