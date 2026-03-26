Çorum merkeze bağlı Dereköy Köyü’nden Arap Baş, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da tedavi gören Alevi Dedesi Arap Baş, vefat etti. Cenazesi ilimize getirilen Baş için ilk tören Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlendi. Baş'ın cenazesi gülbentler eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Dereköy Köyü’nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Arap Baş'ın cenaze törenine CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, İl Genel Meclisi Başkan Vekili Veli Uysal, CHP il ve İlçe yöneticileri, Dedesi Ovası Çorum Dernek Başkanı Arap Filiz, Ankara Dernek Başkanı Yüksel Altunkeser, köy muhtarları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

