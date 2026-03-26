Çorum Eczacı Odası ile ÇOKİŞ iş birliğinde yürütülen Farmahane Eczane Teknisyeni Yetiştirme Programı’nda altıncı hafta geride bırakıldı. Eğitimler, uygulamalı ve interaktif yöntemlerle devam ediyor.

Haftanın son gününde eğitmen olarak Oda Başkanı Erol Afacan yer aldı. Afacan, mesleki tecrübe ve birikimlerini kursiyerlerle paylaşarak eğitime katkı sundu.

Eğitimin üçüncü gününde ise “Danışmanlık ve Satış Teknikleri” konuları işlendi. Katılımcılar, müşteri–danışman ilişkisi çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamalarla sürece aktif olarak dahil oldu. Soru-cevap yöntemiyle interaktif şekilde ilerleyen eğitimlerde, kursiyerlerin pratik becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR