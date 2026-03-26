AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret ederek, Çorum'un ulaşımı ile ilgili önemli konuları görüştü.

Milletvekili Kaya, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, Kırkdilim tünelinin 15 Nisan'dan itibaren açılacağını söyledi.

Görüşmede, başta Delice–Çorum–Samsun Hızlı Tren Hattı olmak üzere birçok ulaşım yatırımının ele alındığını belirten Kaya, projelerin hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.

“KIRKDİLİM TÜNELLERİ NİSAN’DA AÇILIYOR”

Çorum’un önemli ulaşım yatırımlarından biri olan Kırkdilim Tünelleri için tarih veren Kaya, tünellerin 15 Nisan sonrasında resmen hizmete açılacağını duyurdu.

İLİM YAYMA KAVŞAĞI BU YIL İHALEDE

Kent trafiği açısından kritik öneme sahip İlim Yayma Kavşağı projesinde de önemli bir aşamaya gelindi. Kaya, kavşağın ihalesinin bu yıl içerisinde yapılacağını açıkladı.



HIZLI TREN HATTINDA ÇALIŞMALAR HIZLANIYOR

Kaya, Delice–Çorum–Samsun Hızlı Tren Hattı kapsamında çalışmaların hızlandırıldığını belirterek, sürecin aksamadan tamamlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

İL VE İLÇE YOLLARINDA YOĞUN MESAİ

Görüşmede ayrıca karayolu projeleri de masaya yatırıldı.

Buna göre; Çorum–İskilip Yolu çalışmalarının hızlandırılması, eksik kısımların tamamlanması planlanıyor. Çorum–Ortaköy Yolu yapımına yeniden başlanacak.

Sinop–Kargı Yolu için eksik kalan bölümlerin tamamlanması amacıyla bu yıl çalışmalar başlayacak. Bayat Hastane Kavşağı ve Ankara Yolu Bayat girişini kapsayan 10 kilometrelik şehir geçişinde asfalt çalışmalarına kısa sürede başlanacak.

“ÇORUM İÇİN DURMADAN ÇALIŞIYORUZ”

Çorum’a yönelik yatırımların süreceğini belirten Kaya, açıklamasında, Bakan Abdulkadir Uraloğlu’na destekleri dolayısıyla teşekkür ederek, “Şehrimiz için durmadan çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.