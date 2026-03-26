Milli araya giren Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde ikinci yarının en başarılı takımı Erzurumspor olurken, ikinci sırayı son 7 maçını da kazanan Arca Çorum FK aldı.

ZİRVE

ERZURUM’UN

20 takımın mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde sezonun ilk yarısını 33 puanla 4.sırada kapatan Erzurumspor, ikinci yarıda oynadığı 13 maçta 12 galibiyet, 1 yenilgi alarak topladığı 36 puanla hem ikinci yarının lideri oldu, hem de genel puan tablosunda haftayı 69 puanla zirvede kapattı.

ÇORUM’DAN

MÜTHİŞ ÇIKIŞ

Erzurumspor’dan sonra ikinci yarının en başarılı takımı Arca Çorum FK oldu. Özellikle teknik direktörlük görevine Uğur Uçar’ın gelmesiyle çıkışa geçen ve son 7 maçını da kazanan Arca Çorum FK, 13 maçta 10 galibiyet, 3 yenilgi aldı. Hanesine 30 puan yazdıran kırmızı-siyahlı takım Erzurumspor’un ardından ikinci yarının puan cetvelinde ikinci sıraya yerleşirken, genel puan tablosunda ise 62 puanla 4.sırada yer alıyor.

ÇORUM’U

EROK VE

AMEDSPOR

İZLİYOR

Arca Çorum FK’nın ardından Esenler Erokspor 29 puanla ikinci yarının en iyi üçüncü takımı olurken, ilk yarıyı 39 puanla lider kapatan Amedspor, ikinci yarıda 28 puan toplayabildi.

Diğer takımların ikinci yarıda topladıkları puanlar ise şöyle: Bodrum FK (25), Bandırmaspor, Sivasspor (22), Keçiörengücü (21), Manisa FK (20), Sarıyer, Ümraniyespor (18), Pendikspor (17), Vanspor (16), Iğdır FK, İstanbulspor (15), Boluspor (13), Sakaryaspor (10), Serispor (9), Hatayspor ve Adana Demirspor (1).

Muhabir: Haber Merkezi