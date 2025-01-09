Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde çalışan Şerife Şahadoğru Özkan ve yine aynı kurumda görevli Semai Özkan’ın kızı Gülseher Ekin Özkan, stajını başarıyla tamamladıktan sonra yemin edip avukatlık cübbesini giyerek, mesleğe ilk adımını attı.

Baro lokalinde düzenlenen yemin törenine Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı ve Baro yönetimi ile ailesi, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Genç avukatı mutlu gününde yalnız bırakmayan katılımcılar, Özkan ailesini tebrik ederek başarılar diledi.

Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpcı, genç avukat Gülseher Ekin Özkan’ı kutlayarak başarı dileklerini iletti.

Editör: Haber Merkezi