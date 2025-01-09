Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda faaliyet gösteren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından, 2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen “Kaybolmadan Gelecek Nesillere Aktarıyoruz: İskilip Meslekler Müzesi” Projesi için saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Ziyaretler, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Birim Başkanı Sümer Çakır ve Uzman Hüseyin Akın Uğurlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ile proje sorumluları Fatih Uçar ve Zehra Köse'nin ev sahipliğinde yapılan görüşmelerde, proje sözleşme süreci ve uygulama aşamasında yürütülecek faaliyetler ele alındı.

Proje kapsamında, Çorum'un İskilip ilçesine özgü kültürel miras değerindeki geleneksel mesleklerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Semercilik, Saraçlık, Yazma Baskı İşlemeciliği, Sallilik, Oymacılık, Sepetçilik, Mutaflık ve Çarıkçılık gibi kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yeniden canlandırılması için çeşitli eğitimler ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Bu sayede, İskilip'in zengin kültürel mirası korunacak ayrıca unutulmaya yüz tutmuş üretim teknikleri yeniden hayat bulacak.

“Kaybolmadan Gelecek Nesillere Aktarıyoruz” Projesi, bölgenin kültürel mirasını yaşatmayı ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyor.