Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Gür, gece gündüz demeden halkı bilgilendirmek için fedakârca çalışan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Toplumların gelişimine doğrudan katkı sağlayan basının birlik ve beraberliğin korunmasına önemli katkılar sunduğunu ifade eden Recep Gür, "Halkımızın doğru ve tarafsız bilgilerle gelişmelerden haberdar edilmesi, bilinçli bir toplumun vazgeçilmez şartıdır" dedi.

Sosyal medya ve internet haberciliğinde yaşanan hızlı gelişmenin önemine de dikkat çeken Gür, teknolojinin yakından takip edilmesinin gerekli olduğunu ancak bu mecrada doğru ve tarafsız haberciliğin her zamankinden daha önemli hale geldiğini ifade etti.

ÇESOB Başkanı Gür, yayınladığı kutlama mesajında şöyle konuştu: "Çoğulcu ve katılımcı bir demokrasinin inşasında, düşünce ve vicdan hürriyetinin kurumsallaşmasında basın kuruluşları etkin ve işlevsel bir rol oynamaktadır.

Bu vesileyle gece gündüz demeden, halkın haber alma hakkı için fedakârca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Ebediyete intikal eden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum.”

Editör: Haber Merkezi