Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, yasakların, işsizliğin zirve, özgürlüklerin, ekonomik bağımsızlığın ise dip yaptığı bir ortamda bayramdan söz edilemeyeceğini belirterek, “Gazeteciler; her geçen gün kazanılmış haklarını yitiriyor, baskı ve yıldırma politikalarıyla hedef gösteriliyor, işsiz bırakılmak isteniyor. Basın ve ifade özgürlüğüne yönelik engellemelerle birlikte gazetecilerin içinde bulundukları durumu değiştirmek için bizler de mücadele veriyoruz. 10 Ocak’ları uzun süredir bayram olarak kutlayamayan gazetecilerin mücadele günlerini kutluyorum” dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün Türk basını açısından her anlamda mücadele gününe dönüştüğünü dile getiren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Türkiye’nin basın tarihinde 10 Ocak’ın çok büyük anlamı var. Bundan tam 61 yıl önce 10 Ocak 1961’de yürürlüğe giren 212 Sayılı Yasa, gazetecilere kıdem hakkı, gazetelerin kapanması durumunda tazminat ödenmesi, istifa eden gazeteciye kıdem tazminatı verilmesi, maaşının peşin ödenmesi, gece çalışanlara haftada iki gün izin hakkı tanınması, kar eden gazetelerin gazetecilere her yıl bir maaş ikramiye vermesi, maaş ödemelerinin gecikmesinde her gün için yüzde 5 faiz uygulanması gibi pek çok önemli haklar sağladı. Ama ne yazık ki geriye bu haklardan hiçbiri kalmadı. Ne zaman ki bu haklar geri gelir, gazeteciler özgür ve bağımsız olur işte o zaman 10 Ocak’lar yeniden bayram olarak kutlanır” diye konuştu.

Tahtasız, yayımladığı mesajda şunları söyledi:

“BASIN AYAKTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR”

“Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün hazırladığı 2024 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye, 180 ülke içerisinde 158'inci sırada yer alıyor. RSF’ye göre basın özgürlüğü anlamında Türkiye’nin durumu ‘çok vahim’. Muhalefetin ve basın meslek örgütlerinin karşı çıkmasına rağmen iki yıl önce AKP tarafından çıkarılan ‘sansür yasası’ nedeniyle ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla 4 bin 590 kişi hakkında soruşturma açıldı. 2025’in ilk günleri itibarıyla cezaevlerinde 18 tutuklu gazeteci var. 2024 yılında 400’den fazla gazeteci yargılandı. Yüzlerce soruşturma ve adli kontrol kararları gazetecilerin tepesinde Demokles’in Kılıcı gibi bekletiliyor. Eleştirel ve bağımsız yayın yapan ve sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen yaygın gazete ve televizyon ile yüzlerce yerel medya kuruluşu için koşullar her gün biraz daha zorlaştı. Her türlü zorluğa rağmen işini layıkıyla yapan, halkın haber alma hakkını her türlü menfaatin üzerinde tutan bu baskılara boyun eğmedi, zorluklara teslim olmadı. Onlar da bizler de güzel günlerin yakın olduğunu biliyoruz. Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü ilk seçim sonrası gelecek ve gazetecilerin yüzünün güldüğü günleri hep birlikte yaşayacağız. Bizim iktidarımızda 10 Ocak’lar yeniden bayram olacak. Tüm gazetecilerin 10 Ocak Mücadele Günü’nü kutluyorum.”

Editör: NURDAN AKBAŞ