Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nin aldığı kurultay kararı uyarınca başlayan kongre takvimi kapsamında Çorum’da da mahalle ve köy delege seçimlerinin startı verildi.

CHP İl Başkanlığı tarafından belirlenen takvime göre Çorum’da üyelerin oy kullanması ile belirlenecek olan delegeleri seçmek için ilk sandık Kale Mahallesi için kurulurken, Merkez İlçe Başkanlığı için yarışan iki adayın listeleri belli oldu.

CHP örgütleri, olağan genel kurul öncesi ilk adım olan mahalle delege seçimleri için sandık başına gidiyor. Bu kapsamda CHP İl Örgütü de delege seçimlerini Kale Mahallesi için Sıla Düğün Salonu’nda saat 08.00’de başlattı. Oy verme işlemi 17.00’ye kadar sürerken toplam Bin 600 üyenin oy kullanması bekleniyor. Tüm köy ve mahallelerden 400 delegenin seçiminin tamamlanmasının ardından Merkez İlçe Kongresi yapılacak.



Merkez İlçe Başkanlığı için Ali Çan Mavi liste, Resul Yiğitoğlu ise Sarı liste ile seçime katımdı. Her iki listenin üyeleri de gün boyunca üyeleri ziyaret ederek ikna çabalarına devam edecek.

CHP’nin köy ve mahalle delegeleri seçimlerinde 249 mahalle, 151 köy delegesi belirlenecek. Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilecek Merkez İlçe Kongresi ise 400'ü seçilmiş, 17'si doğal delege olmak üzere toplam 417 delegenin katılımıyla gerçekleşecek.

CHP’de mahalle delege seçimleri 24 Ağustos günü Yavruturna Mahallesi ile devam edecek. Buna göre merkezdeki mahallelerde seçilecek delege sayıları şu şekilde: “Akkent: 5, Kale 36, Bahçelievler 95, Bayat 1, Buharaevler 16, Çepni 4, Çöplü 1, Gülabibey 13, Karakeçili 8, Kunduzhan 1, Mimar Sinan 7, Ulukavak 25, Üçtutlar 20, Yavruturna 16 ve Yeniyol 1”